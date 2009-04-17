Индексы США изменяются разнонаправленно
- 17 апреля 2009
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Фондовые индексы США изменяются разнонаправленно после публикации квартальных отчетностей Citigroup Inc. и General Electric Co.
Котировки акций Citigroup выросли на 2,2% после объявления о чистой прибыли по итогам первого квартала 2009 года в размере 1,6 млрд долларов.
Цена акций General Electric снизилась на 3% после того, как компания зафиксировала падение чистой прибыли в январе-марте на 40% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.