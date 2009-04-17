Фондовые индексы США изменяются разнонаправленно после публикации квартальных отчетностей Citigroup Inc. и General Electric Co.

Котировки акций Citigroup выросли на 2,2% после объявления о чистой прибыли по итогам первого квартала 2009 года в размере 1,6 млрд долларов.

Цена акций General Electric снизилась на 3% после того, как компания зафиксировала падение чистой прибыли в январе-марте на 40% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.