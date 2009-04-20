Медики в Шри-Ланке "совершенно измотаны"

Представители Красного Креста, заявляют, что врачи, работающие в Шри-Ланке в зоне боев правительственных войск с боевиками группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама", "совершенно измотаны".

По словам руководителя местного отделения организации Пола Кастеллы, работающий в регионе ланкийский медперсонал не знает отдыха ни днем ни ночью в течении многих месяцев.

Больницам не хватает медикаментов для того, чтобы помочь сотням, если не тысячам, раненым.

В прибрежной полосе площадью менее 20 кв. км уже несколько месяцев безвыходно находятся до 100 тыс. мирных жителей.