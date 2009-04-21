Верховный суд РФ признал законность наложенных на Ходорковского взысканий

Верховный суд России признал законными пункты правил внутреннего распорядка в СИЗО, по которым на экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского были наложены взыскания.

Наказание в виде трех суток карцера было назначено М.Ходорковскому в связи с тем, что он не доложил сотрудникам СИЗО о количестве заключенных, находившихся в камере.

Этот порядок предусмотрен пунктом 2 приложения 1 к правилам внутреннего распорядка колонии, утвержденных Минюстом РФ 14 октября 2005 года.