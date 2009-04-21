Верховный суд РФ признал законность наложенных на Ходорковского взысканий
- 21 апреля 2009
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Верховный суд России признал законными пункты правил внутреннего распорядка в СИЗО, по которым на экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского были наложены взыскания.
Наказание в виде трех суток карцера было назначено М.Ходорковскому в связи с тем, что он не доложил сотрудникам СИЗО о количестве заключенных, находившихся в камере.
Этот порядок предусмотрен пунктом 2 приложения 1 к правилам внутреннего распорядка колонии, утвержденных Минюстом РФ 14 октября 2005 года.