МВФ ухудшил прогноз падения экономики РФ в 2009 году до 6%

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает падения ВВП России на 6% в 2009 году, говорится в докладе фонда о состоянии и перспективах мировой экономики, опубликованном в среду.

В конце января МВФ ожидал, что падение ВВП РФ в 2009 году составит 0,7%.

При этом МВФ ожидает падения экономик СНГ на 5,1%, а еврозоны - на 4,2%.