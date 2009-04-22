МВФ ухудшил прогноз падения экономики РФ в 2009 году до 6%
- 22 апреля 2009
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Международный валютный фонд (МВФ) ожидает падения ВВП России на 6% в 2009 году, говорится в докладе фонда о состоянии и перспективах мировой экономики, опубликованном в среду.
В конце января МВФ ожидал, что падение ВВП РФ в 2009 году составит 0,7%.
При этом МВФ ожидает падения экономик СНГ на 5,1%, а еврозоны - на 4,2%.