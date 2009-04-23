Заведено уголовное дело по факту перестрелки в Нальчике

Глава следственного отдела по Нальчику Анзор Тлепшев сообщил о возбуждении уголовного дела по ст.ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и 222 (незаконный оборот оружия боеприпасов) УК РФ.

Мотивом для заведения уголовного дела послужило вооруженное столкновение сотрудников правоохранительных органов и неизвестных, в результате которого два преступника погибли.

Ранее сообщалось, что в пригороде Нальчика произошла перестрелка неизвестных с милицией, при попытке задержания машины.