Заведено уголовное дело по факту перестрелки в Нальчике
- 23 апреля 2009
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Глава следственного отдела по Нальчику Анзор Тлепшев сообщил о возбуждении уголовного дела по ст.ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и 222 (незаконный оборот оружия боеприпасов) УК РФ.
Мотивом для заведения уголовного дела послужило вооруженное столкновение сотрудников правоохранительных органов и неизвестных, в результате которого два преступника погибли.
Ранее сообщалось, что в пригороде Нальчика произошла перестрелка неизвестных с милицией, при попытке задержания машины.