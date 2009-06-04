Звезда фильма "Убить Билла" найден мертвым
- 4 июня 2009
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Американского актера Дэвида Кэррадайна нашли мертвым в гостиничном номере в столице Таиланда Бангкоке.
Представитель посольства США подтвердил факт смерти актера.
Актер, которому было 72 года, прославился благодаря роли в телесериале 1970-х годов "Кунг-фу".
Одной из последних работ Кэррадайна в кино была роль Билла в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла".