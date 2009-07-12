Демократы: Дик Чейни мог нарушить закон

Представители демократической партии США заявили, что если бывший вице-президент США Дик Чейни действительно пытался скрыть антитеррористическую программу ЦРУ от конгресса, то речь может идти о нарушении закона.

Сообщается, что в прошлом месяце новый глава ЦРУ Леон Панетта заявил на слушаниях в комитете по разведке конгресса, что Дик Чейни отдал прямой приказ.

Информация об этом появилась в воскресенье в американских СМИ.

Глава комитета по разведке Дайан Фейнстейн заявила, что от конгресса утаили информацию, а это, по ее словам, просто недопустимо.