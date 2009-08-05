Боливия собирается попросить у России кредит в 100 млн долларов

Боливия намерена попросить у РФ кредит в 100 млн долларов на закупку военной техники и президентского самолета, заявил министр обороны Боливии.

Кредит, по его словам, будет использован для модернизации устаревшей военной техники и приобретения самолета Ан-148, который станет лайнером президента страны.