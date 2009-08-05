Боливия собирается попросить у России кредит в 100 млн долларов
- 5 августа 2009
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Боливия намерена попросить у РФ кредит в 100 млн долларов на закупку военной техники и президентского самолета, заявил министр обороны Боливии.
Кредит, по его словам, будет использован для модернизации устаревшей военной техники и приобретения самолета Ан-148, который станет лайнером президента страны.