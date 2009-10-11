Беспорядки на местных выборах в Дагестане

Местные выборы в Дербенте обернулись беспорядками.

В Дербенте возникло серьезное противостояние между властями и оппозицией.

По некоторым сообщениям, власти пытались подавить волеизъявление граждан, против избирателей был применен ОМОН, в городе раздавались выстрелы, один местный житель ранен.

Ранее сообщалось также о похищении председателя одной из участковых избирательных комиссий Мурада Мурадова, но ЦИК не подтвердил эту информацию

Как сообщает ИТАР-ТАСС, полпред президента в регионе Владимир Устинов вылетел в Дагестан.