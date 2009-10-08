Гусинский "готов вернуться в Россию"

Бывший медиамагнат Владимир Гусинский заявил, что готов вернуться в Россию, если бы ему разрешили российские власти.

В интервью израильской газете Haaretz Гусинский сказал: "Я родился в этой стране (России). Я владею русским языком. Я не в изгнании и до сих пор вижу Россию как свою страну".

На вопрос: "Если бы Путин пригласил Вас вернуться, Вы бы вернулись?", - Гусинский ответил: " Да, вернулся бы".

В России в отношении Владимира Гусинского возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.

Россия добивается выдачи Гусинского, который, имея гражданство Израиля и Испании, проживает за границей.