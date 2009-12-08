Арестована заместитель директора компании "Русь-Алко"

Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест заместителя директора ОАО "Русь-Алко" Оксаны Калининой.

Ее обвиняют в покушении на дачу взятки в 200 тыс. долларов милиционеру за незаконные действия в рамках предварительного следствия по другому уголовному делу.