Взрыв в Пакистане: по меньшей мере, 17 человек погибли

По меньшей мере, 17 человек погибли и 35 ранены в результате взрыва, прогремевшего на западе Пакистана в провинции Пенджаб.

По сообщению местных СМИ, взрыв произошел вблизи с домом одного из пакистанских политиков.

Подробности инцидента выясняются.