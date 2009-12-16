ООН: военная операция в Конго близка к завершению

Представитель ООН в Демократической республике Конго Алан Досс заявил, что проводимая на востоке страны миротворческими силами военная операция против повстанцев завершится к концу текущего месяца.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Досс заверил, что кампания достигла поставленной цели - ослабить повстанцев Хуту в Руанде.

Против проведения военной операции выступали представители правозащитных организаций, которые обвиняли солдат конголезской армии в убийствах и изнасилованиях мирных жителей.