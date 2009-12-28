Служба безопасности США намерена пересмотреть систему проверок

Джанет Наполитано, отвечающая за внутреннюю безопасность США, признала упущения в области авиационной безопасности после того, как злоумышленник нигерийского происхождения Умар Фарук Абдулмуталлаб, имевший, по некоторым данным, связи с экстремистами, смог пронести взрывчатку на борт американского авиалайнера.

Наполитано подчеркнула, что сейчас проводится тщательный пересмотр ряда процедур проверки, а ее раннее замечание о том, что система безопасности работает хорошо, было вырвано из контекста.

Ожидается, что президент США Барак Обама выступит с заявлением по этому поводу позже.

Умару Фаруку Абдулмуталлабу было предъявлено обвинение в попытке взрыва самолета, выполнявшего три дня назад рейс в Детройт.

Абдулмуталлаб находился в списке подозреваемых британских служб безопасности после того, как подал заявку на учебу в несуществующем колледже.