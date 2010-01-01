Число жертв насилия в Ираке в 2009 году снизилось

Число мирных жителей, погибших в Ираке в 2009 году, составило 4500 человек, что почти вдвое меньше, чем в прошлом году, подсчитала организация Iraq Body Count.

Насилие в Ираке в прошедшем году оказалось на самом низком уровне с 2003 года, когда началось вторжение в страну, отмечают в организации.

Активисты Iraq Body Count указывают однако, что в последнее время участились массовые нападения и взрывы, жертвами которых становится большое число людей.