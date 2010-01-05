Австралия покажет Японии, как надо изучать китов

Власти Новой Зеландии и Австралии решили объединить усилия и доказать Японии, что изучать китов можно, не причиняя им вреда.

В следующем месяце 18 ученых начнут исследовать поведение китов и их миграцию в Антарктиде, где японцы ежегодно убивают сотни этих млекопитающих в рамках так называемой "программы по изучению китов".

Критики этой программы, среди которых – члены Австралийского правительства, считают ее прикрытием для охоты на китов для коммерческой продажи их мяса, что запрещено международным законодательством.