Удар американского беспилотника в Пакистане: есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли в результате авиаудара, нанесенного американским беспилотным летательным аппаратом на севере Пакистана.

Власти сообщили, что ракетный удар был нанесен по территории пакистанской провинции Северный Вазиристан, граничащей с Афганистаном.