Удар американского беспилотника в Пакистане: есть погибшие
- 9 января 2010
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По меньшей мере два человека погибли в результате авиаудара, нанесенного американским беспилотным летательным аппаратом на севере Пакистана.
Власти сообщили, что ракетный удар был нанесен по территории пакистанской провинции Северный Вазиристан, граничащей с Афганистаном.