Средневзвешенный курс доллара снизился до 29,37 рубля

Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии (ЕТС) Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) снизился на 5,09 копейки и составил 29,37 руб. за единицу американской валюты.

По сравнению со средневзвешенным значением торгов в понедельник курс доллара снизился на 0,60 копейки.