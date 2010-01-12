Михаэль Шумахер: взволнован возвращением в большие гонки

Семикратный чемпион мира в кольцевых гонках Формула-1 Михаэль Шумахер приступает во вторник к тестовым заездам за рулем машины серии GP2 в испанском Хересе.

"Красный барон", как часто называют в прессе 41-летнего германского автогонщика, ушел из большого спорта после победы на Гран-при Китая в 2006 году.

По словам Шумахера, он мотивирован и взволнован своим возвращением в соревнования по кольцевым автогонкам: спортсмен сядет за руль болида Формулы-1 в феврале, в составе команды Mercedes GP.