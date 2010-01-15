Intel увеличила прибыль за квартал почти в 10 раз

  • 15 января 2010

Предыдущие три месяца стали одними из самых успешных для производителя микрочипов Intel, чья прибыль составила 2,28 млрд долларов или 40 центов на акцию.

По словам главы компании Поля Отеллини, спрос в четвертом квартале был сильным и широким, охватывая все регионы и продукты, однока лидерами продаж стали ноутбуки.

Успешные результаты отчасти объясняются ростом спроса на компьютеры в США, Азии и Латинской Америке - в четвертом квартале 2009 года продажи персональных компьютеров выросли на 15% - до максимального за год уровня.