Второй самолет МЧС России прибыл в Порт-о-Пренс

  • 15 января 2010

В столице Гаити приземлился еще один самолет из России, на борту которого - спасатели, кинологи и психологи.

Ранее в столицу Гаити для оказания помощи жертвам землетрясений прибыла первая группа спасателей, а также - аэромобильный госпиталь.