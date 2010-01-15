Второй самолет МЧС России прибыл в Порт-о-Пренс
- 15 января 2010
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В столице Гаити приземлился еще один самолет из России, на борту которого - спасатели, кинологи и психологи.
Ранее в столицу Гаити для оказания помощи жертвам землетрясений прибыла первая группа спасателей, а также - аэромобильный госпиталь.