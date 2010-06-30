Известный южнокорейский певец Пак Ён Ха повесился

Популярный в странах Азии актер и певец Пак Ён Ха повесился, сообщила полиция в Сеуле. В последние годы произошла целая серия самоубийств южнокорейских звезд.

Погибшему было 33; в ближайшее время у певца должны были состояться концерты в Японии, билеты на которые уже разошлись.

Предположительная причина самоубийства - стресс.

В Южной Корее самый высокий уровень самоубийств среди развитых стран. По статистике самоубийство - главная причина смерти среди молодежи в этой стране.