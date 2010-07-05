Звание игрока года ФИФА и приз "Золотой мяч" объединены

Две престижные индивидуальные награды в футболе - "Золотой мяч" еженедельника France Football и звание игрока года ФИФА - объединены в одну.

Новый приз, который будет называться "Золотой мяч", впервые будет вручен в январе следующего года.

Победитель определится голосованием журналистов.