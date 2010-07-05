Звание игрока года ФИФА и приз "Золотой мяч" объединены
- 5 июля 2010
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Две престижные индивидуальные награды в футболе - "Золотой мяч" еженедельника France Football и звание игрока года ФИФА - объединены в одну.
Новый приз, который будет называться "Золотой мяч", впервые будет вручен в январе следующего года.
Победитель определится голосованием журналистов.