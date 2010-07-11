Лайнер Air France совершил посадку в Бразилии из-за угрозы взрыва

Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Рио-де-Жанейро в Париж, совершил вынужденную посадку на северо-востоке Бразилии в городе Ресифи в связи с предупреждением о возможной бомбе на борту, заявили представители перевозчика.

405 пассажиров и 18 членов экипажа были эвакуированы с рейса AF443, а "Боинг" 747-400, на котором они летели, подвергся дополнительным проверкам, чтобы выяснить, была ли угроза "телефонного террориста" реальной.

Как сообщил представитель администрации аэропорта, международный аэропорт Ресифи был закрыт в течение 30 минут, однако открылся вновь после того, как полиция изолировала лайнер.

Этот самолет летел по тому же маршруту, что и лайнер Air France, в июне 2009 года потерпевший крушение у северо-восточного побережья Бразилии. Тогда погибли все 228 человек, находившихся на борту. Причина катастрофы так и не была окончательно установлена.