Китайских чиновников обяжут декларировать доходы родственников

Госсовет Китая и Центральный комитет Компартии Китая обязал госслужащих страны декларировать доходы, получаемые супругами, детьями и родственниками.

Чиновники будут также обязаны сообщать об изменениях своего семейного статуса.

В то же время новое решение компартии не предусматривает оглашение информации о доходах чиновников и их семей – госслужащие будут обязаны лишь сообщать о доходах в партийные органы.

Нововведения – очередные попытки борьбы с коррупцией в Китае.