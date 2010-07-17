Медведев предложил Рустэма Хамитова в президенты Башкирии

Президент Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Государственного собрания - Курултая Башкирии кандидатуру Рустэма Хамитова на пост президента Республики Башкортостан.

Хамитов исполняет обязанности президента с 15 июля - после того, как президент России принял досрочную отставку Муртазы Рахимова.

Партия "Единая Россия", победившая на последних выборах в парламент Башкирии, предложила на пост четырех кандидатов, в числе которых сенатор Рудик Искужин, мэр Уфы Павел Качкаев, председатель Нацбанка республики Рустэм Марданов и топ-менеджер "РусГидро" Рустэм Хамитов.

Хамитову 55 лет, до назначения он был заместителем председателя правления компании "РусГидро". Парламент Башкирии проведет внеочередное заседание Курултая в понедельник, 19 июля.