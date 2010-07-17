Зимбабве разрешили ограниченный экспорт алмазов

Всемирный алмазный совет и организация "Кимберлийский процесс" разрешили Зимбабве ограниченный экспорт алмазов, добытых на новых копях на востоке страны.

Согласно условиям договора, Зимбабве также сможет реализовать часть своих алмазных запасов.

После того, как в сентябре состоится сертификация алмазов рудника в Маранже, стране могут разрешить неограниченный экспорт алмазов.

Добыча в Маранже была остановлена в ноябре прошлого года после того, как стало известно об особо жестоком отношении охраны рудника к рабочим.

"Кимберлийский процесс" был назван по имени места в ЮАР, где в 2000 году прошла конференция по проблеме "кровавых алмазов".

В 2003 году была создана глобальная система контроля за торговлей алмазами.

Она предполагает, что каждая партия камней должна сопровождаться сертификатом, в котором указывается место их добычи.

Таким образом, страны-участники "Кимберлийского процесса" пытаются ограничить доступ на рынок алмазов, доход от продажи которых идет на финансирование тех или иных вооруженных группировок.