На аэродроме в Коми совершил аварийную посадку лайнер Ту-154

Cамолет Ту-154, на борту которого находилось не менее 68 пассажиров, совершил аварийную посадку на аэродроме в Ижме (Республика Коми) из-за отказа бортового электрооборудования.

Лайнер выполнял рейс из Якутии в Москву, в числе пассажиров числятся трое детей.

Через четыре часа после начала полета командир экипажа из-за отказа бортового электропитания принял решение совершить аварийную посадку на аэродроме "Ижма" в Коми, который предназначен для военной авиации.

По словам представителя Росавиации, несмотря на то, что самолет при аварийной посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, - никто не пострадал.