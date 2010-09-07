На аэродроме в Коми совершил аварийную посадку лайнер Ту-154
Cамолет Ту-154, на борту которого находилось не менее 68 пассажиров, совершил аварийную посадку на аэродроме в Ижме (Республика Коми) из-за отказа бортового электрооборудования.
Лайнер выполнял рейс из Якутии в Москву, в числе пассажиров числятся трое детей.
Через четыре часа после начала полета командир экипажа из-за отказа бортового электропитания принял решение совершить аварийную посадку на аэродроме "Ижма" в Коми, который предназначен для военной авиации.
По словам представителя Росавиации, несмотря на то, что самолет при аварийной посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, - никто не пострадал.