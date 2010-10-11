У Керченского полуострова спасены десять моряков

Десять из 12 моряков затонувшего близ Керчи судна "Василий" спасены, сообщает отдел связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

Ранее сообщалось, что в районе Керченского полуострова затонуло судно под флагом Монголии, на борту которого было 12 членов экипажа.