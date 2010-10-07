Южная Корея приостановила банковские операции с Ираном

Южная Корея приостановила на два месяца операции с иранскими банками.

Этот шаг предпринят правительством Кореи в рамках международных санкций против Ирана в связи с отказом его правительства прекратить обогащение урана.

По мнению США и ЕС, Иран стремится к созданию ядерного оружия.

Подробнее – здесь.