Нобелевскую премию мира получил китайский диссидент Лю Сяобо
- 8 октября 2010
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Нобелевская премия мира досталась китайскому правозащитнику Лю Сяобо за "длительную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".
Видный демократический деятель и один из самых известных диссидентов в Китае в 2009 году был приговорен к 11 годам заключения за "подстрекательство к подрыву государственной власти".
В сентябре китайские власти призывали Нобелевский комитет в Осло не присуждать премию диссиденту.
Лауреатом Нобелевской премии мира за 2009 год стал президент США Барак Обама. Комитет в Осло отметил усилия Обамы в сфере ядерного разоружения.