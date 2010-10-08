Нобелевскую премию мира получил китайский диссидент Лю Сяобо

Нобелевская премия мира досталась китайскому правозащитнику Лю Сяобо за "длительную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".

Видный демократический деятель и один из самых известных диссидентов в Китае в 2009 году был приговорен к 11 годам заключения за "подстрекательство к подрыву государственной власти".

В сентябре китайские власти призывали Нобелевский комитет в Осло не присуждать премию диссиденту.

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2009 год стал президент США Барак Обама. Комитет в Осло отметил усилия Обамы в сфере ядерного разоружения.