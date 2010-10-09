Южный Судан просит ООН направить миротворцев
- 9 октября 2010
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Президент Южного Судана Сальва Киир обратился к представителям Совбеза ООН с просьбой направить в регион миротворцев.
Киир просит разместить их на северной границе возглавляемого им региона.
По словам Киира, эта мера позволит обеспечить безопасность референдума по вопросу независимости Южного Судана, который намечен на начало января 2011 года.
Между тем в субботу в Хартуме произошли столкновения между сторонниками и противниками отделения Южного Судана.