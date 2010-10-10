Кустурица ушел из жюри кинофестиваля в Анталье
- 10 октября 2010
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Сербский режиссер Эмир Кустурица решил отказаться от участия в 47-м международном фестивале "Золотой апельсин" в Турции после того, как в его адрес прозвучали обвинения в "поддержке геноцида мусульман со стороны сербов в Боснии".
"Всем известно, что я антиимпериалист, - цитирует знаменитого режиссера, снявшего такие картины, как "Черная кошка, белый кот" и "Подземка", информационное агентство ИТАР-ТАСС. - На этих идеях я построил свою жизнь и работу. И подобные нападки на меня не имеют смысла."
Серб признал, что "в сложившейся атмосфере невозможно заниматься искусством" и добавил, что в ближайшее время покинет Турцию.