Кустурица ушел из жюри кинофестиваля в Анталье

Сербский режиссер Эмир Кустурица решил отказаться от участия в 47-м международном фестивале "Золотой апельсин" в Турции после того, как в его адрес прозвучали обвинения в "поддержке геноцида мусульман со стороны сербов в Боснии".

"Всем известно, что я антиимпериалист, - цитирует знаменитого режиссера, снявшего такие картины, как "Черная кошка, белый кот" и "Подземка", информационное агентство ИТАР-ТАСС. - На этих идеях я построил свою жизнь и работу. И подобные нападки на меня не имеют смысла."

Серб признал, что "в сложившейся атмосфере невозможно заниматься искусством" и добавил, что в ближайшее время покинет Турцию.