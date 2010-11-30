Джонни Депп сравнил Анджелину Джоли с Элизабет Тейлор

47-летний американский актер Джонни Депп сравнил свою партнершу по новому фильму "Турист" (The Tourist) Анджелину Джоли с иконой голливудского кинематографа Элизабет Тейлор.

"Для меня это честь, удовольствие и подарок – знать лично Элизабет Тейлор на протяжении многих лет," - рассказал трижды номинированный на премию "Оскар" Депп, отмечая сходство 35-летней Джоли со знаменитой голливудской актрисой.

"Мне было приятно обнаружить [у Анджелины] чудесным образом сочетаемые темную и извращенную стороны чувства юмора," - поделился Депп своими откровениями в интервью рок-певице Патти Смит для издания Vanity Fair.

Фильм "Турист" режиссера Флориана Хенкель фон Доннерсмарка выйдет в мировой кинопрокат 10 декабря. Его российская премьера намечена на 5 января 2011 года.