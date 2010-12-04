Министр транспорта РФ проведет совещание по поводу аварии Ту-154

Министр транспорта России Игорь Левитин в ближайшее время проведет в аэропорту "Домодедово" совещание в связи с аварией самолета Ту-154, сообщает минтранс.

"Министр проведет разбор действий подведомственных ему структур, предпринятых сразу после аварии, установит порядок расследования случившегося", - отметили в министерстве.

Самолет "Дагестанских авиалиний" аварийно сел в "Домодедово" с тремя отказавшими двигателями, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и частично разрушился.

По последним данным, два человека погибли, около 50 пострадали.

По сообщениям транспортной прокуратуры, состояние восьми пострадавших расценивается как тяжелое, передает Интерфакс.

По словам министра здравоохранения России Татьяны Голиковой, бригады скорой помощи федеральных медучреждений, больниц Москвы и Московской области прибыли на место происшествия без задержек.

Голикова и Левитин также доложили президенту России Дмитрию Медведеву о мерах, предпринимаемых для оказания помощи пострадавшим и расследования причин аварии Ту-154.