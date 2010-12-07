Власти РФ обещают моногородам 200 тыс. новых рабочих мест

Российские власти согласовали с инвесторами 50 ключевых проектов по созданию новых производств в моногородах до 2015 года, сообщил во вторник премьер-министр России Владимир Путин.

"Могу отметить, что уже согласованы 50 ключевых инвестиционных проектов, в рамках которых до 2015 года в моногородах будет создано не менее 200 тыс. новых эффективных рабочих мест", - сказал Путин, выступая на заседании правительства.

Он отметил, что в этом году на поддержку таких городов федеральное правительство выделило 27 млрд рублей.

По его словам, большая часть этих средств уже распределена.

Путин также заявил, что в 2011 году завод "БазэлЦемент" в моногороде Пикалево получит субсидии в размере 300 млн рублей.

По словам российского премьера, такими мерами удалось лишь снять остроту имеющихся проблем.

Путин посетовал, что местные и региональные власти до сих пор не разработали комплексные инвестиционные планы в 135 моногородах.

По данным минрегионразвития РФ, в России сейчас насчитывается 335 моногородов в 55 регионах.