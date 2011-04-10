Налоговики вызвали на допрос покойного Василия Аксенова
- 10 апреля 2011
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Вдова умершего в 2009 году писателя Василия Аксенова получила повестку, в которой московская налоговая служба вызывает его на допрос в качестве свидетеля.
Российские блогеры решили отреагировать на это флеш-мобом. Они намерены звонить в понедельник в инспекцию и московское управление ФНС и забросать их вопросами.
По словам блогеров, акция призвана защитить имя любимого писателя и оградить от издевательств его вдову.