Налоговики вызвали на допрос покойного Василия Аксенова

Вдова умершего в 2009 году писателя Василия Аксенова получила повестку, в которой московская налоговая служба вызывает его на допрос в качестве свидетеля.

Российские блогеры решили отреагировать на это флеш-мобом. Они намерены звонить в понедельник в инспекцию и московское управление ФНС и забросать их вопросами.

По словам блогеров, акция призвана защитить имя любимого писателя и оградить от издевательств его вдову.