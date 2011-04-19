Умерла актриса Элизабет Слейден, снявшаяся в сериале "Доктор Кто"

  • 19 апреля 2011

Британская актриса Элизабет Слейден скончалась на 64 году жизни.

Она получила известность благодаря ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Приключения Сары Джейн".