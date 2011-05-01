ООН критикует силы безопасности Уганды
- 1 мая 2011
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Комиссар ООН по правам человека Нави Пиллай призвала Уганду прекратить использование чрезмерной силы против протестующих оппозиционеров.
По ее словам, подобные действия угандийских властей являются главной причиной превращения мирных протестов в общенациональный кризис, в ходе которого уже погибло по меньшей мере восемь человек.
Она назвала чудовищным обращение с лидером оппозиции Киззой Бесидже.
Его зрение все еще не восстановилось после того, как полиция применила против него аэрозоль с перцем.