ООН критикует силы безопасности Уганды

  • 1 мая 2011

Комиссар ООН по правам человека Нави Пиллай призвала Уганду прекратить использование чрезмерной силы против протестующих оппозиционеров.

По ее словам, подобные действия угандийских властей являются главной причиной превращения мирных протестов в общенациональный кризис, в ходе которого уже погибло по меньшей мере восемь человек.

Она назвала чудовищным обращение с лидером оппозиции Киззой Бесидже.

Его зрение все еще не восстановилось после того, как полиция применила против него аэрозоль с перцем.