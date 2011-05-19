Лидер оппозиции Уганды взят под домашний арест
- 19 мая 2011
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Лидер оппозиции Уганды Кизза Бесигье взят под домашний арест.
Как сообщает корреспондент Би-би-си в Уганде, Бесигье был арестован, когда собирался отправиться из дома в город на своей машине.
Лидер оппозиции уже заявил, что намерен добиваться отмены постановления суда о его аресте.
Кизза Бесигье вернулся в страну из Кении, где он проходил курс лечения от травм, полученных от агентов спецслужб Уганды.