Лидер оппозиции Уганды взят под домашний арест

Лидер оппозиции Уганды Кизза Бесигье взят под домашний арест.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Уганде, Бесигье был арестован, когда собирался отправиться из дома в город на своей машине.

Лидер оппозиции уже заявил, что намерен добиваться отмены постановления суда о его аресте.

Кизза Бесигье вернулся в страну из Кении, где он проходил курс лечения от травм, полученных от агентов спецслужб Уганды.