Немецкие археологи обнаружили следы битвы в бронзовом веке

Немецкие археологи обнаружили останки тел, которые могут свидетельствовать о большом сражении, произошедшем в бронзовом веке.

При раскопках в долине реки Толленс на севере Германии были найдены останки более ста тел людей, предположительно погибших во время сражения, а также фрагменты скелета лошади и деревянные дубинки, относящиеся к XIII веку до н.э.

Археологам пока не удалось установить, кто участвовал в сражении, однако проведенные исследования дают основания полагать, что некоторые участники битвы были захватчиками с юга.