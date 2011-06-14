Под Чикаго разбилась "Летающая крепость"

Бомбардировщик B-17 "Летающая крепость" совершил аварийную посадку на кукурузном поле неподалеку от американского города Чикаго.

Никто из находившихся на борту семерых человек не пострадал.

Сразу же после посадки самолет загорелся. Судя по опубликованным в интернете видеозаписям, после пожара самолет сохранился лишь частично.

По данным Федеральной авиационной администрации, пилот сразу же после вылета из аэропорта сообщил о неполадках и вскоре принял решение о посадке.

О том, что именно послужило причиной аварии, пока не сообщается.