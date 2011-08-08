Россия направила в Международный суд дело об августе 2008

Свою версию событий августа 2008 года, согласно которой военные действия в Южной Осетии были "спланированы высшим руководством Грузии", направила Россия в Международный уголовный суд.

Как утверждают следователи, в результате "нападения Грузии на Южную Осетию" были убиты мирные жители, полностью разрушены сотни домов, более 16 тысяч жителей Южной Осетии были вынуждены покинуть свои дома.

Также в материалах российских следователей говорится о "заблаговременной и тщательной военной, политической и пропагандистской" подготовке грузинской стороны.

В апреле Международный Суд ООН в Гааге прекратил производство по иску Грузии против России.

По данным российских следователей, им удалось получить доказательства, опровергающие доводы грузинской стороны, изложенные в грузинском иске в суде ООН.