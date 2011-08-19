"Коммерсант": ТНТ может купить Comedy Club за $250 млн

Входящий в холдинг "Газпром-Медиа" телеканал ТНТ может объявить о покупке контрольного пакета компании Comedy Club Production (CCP) за 250 миллионов долларов, сообщает газета "Коммерсант".

Comedy Club Production, основанная в 2007 году, специализируется на производстве юмористического контента для телевидения, кинопроизводстве, клубной и концертной деятельностях.

Владельцами Comedy Club Production являются генеральный продюсер Артур Джанибекян и художественный руководитель Гарик Мартиросян.

Среди активов холдинга "Газпром-Медиа" - телекомпания "НТВ Плюс", телеканалы НТВ и ТНТ, а также радиостанции "Эхо Москвы", Relax FM, Next-FM, Сити-FM и "Детское радио".