Жертвами урагана "Айрин" в США стали не менее 4 человек
- 27 августа 2011
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По меньшей мере четыре человека погибли на Восточном побережье США, где бушует ураган "Айрин".
Случаи гибели людей зафиксированы в штатах Северная Каролина и Вирджиния.
Между тем американский кабельный телеканал MSNBC сообщает об уже семи погибших.
В их числе, по данным MSNBC, двое детей и серфингист.