Жертвами урагана "Айрин" в США стали не менее 4 человек

По меньшей мере четыре человека погибли на Восточном побережье США, где бушует ураган "Айрин".

Случаи гибели людей зафиксированы в штатах Северная Каролина и Вирджиния.

Между тем американский кабельный телеканал MSNBC сообщает об уже семи погибших.

В их числе, по данным MSNBC, двое детей и серфингист.