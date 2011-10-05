Опрос: россияне сомневаются в раскрытии убийства Политковской
- 5 октября 2011
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28% опрошенных россиян убеждены, что к убийству обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской причастны спецслужбы, 23% респондентов не верят в такую связь.
Таковы результаты опроса "Левада-Центра" в 45 регионах России.
В то же время, более половины опрошенных – 57% - сомневаются, что заказчики этого громкого убийства будут найдены и предстанут перед судом.