Опрос: россияне сомневаются в раскрытии убийства Политковской

28% опрошенных россиян убеждены, что к убийству обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской причастны спецслужбы, 23% респондентов не верят в такую связь.

Таковы результаты опроса "Левада-Центра" в 45 регионах России.

В то же время, более половины опрошенных – 57% - сомневаются, что заказчики этого громкого убийства будут найдены и предстанут перед судом.