Сенат США борется с заниженным курсом юаня

Сенат США одобрил законопроект, призванный бороться с заниженным, по мнению сенаторов, курсом китайского юаня.

По мнению американских политиков, юань недооценен примерно на 25–30%, в результате чего китайские товары стоят в США на 25–30% дешевле, а американские товары, экспортируемые в Китай, настолько же дороже.

Теперь законопроект должен быть одобрен Палатой представителей, которую контролируют республиканцы, выступающие против данного документа.

Представитель китайского центробанка ранее заявил, что принятие подобного закона может привести к торговой войне между двумя странами.