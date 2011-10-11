Сенат США борется с заниженным курсом юаня
- 11 октября 2011
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Сенат США одобрил законопроект, призванный бороться с заниженным, по мнению сенаторов, курсом китайского юаня.
По мнению американских политиков, юань недооценен примерно на 25–30%, в результате чего китайские товары стоят в США на 25–30% дешевле, а американские товары, экспортируемые в Китай, настолько же дороже.
Теперь законопроект должен быть одобрен Палатой представителей, которую контролируют республиканцы, выступающие против данного документа.
Представитель китайского центробанка ранее заявил, что принятие подобного закона может привести к торговой войне между двумя странами.