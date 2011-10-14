Чиновник правительства выбросил документы в урну в парке
Высокопоставленный британский чиновник был сфотографирован в лондонском парке, когда он выбрасывал в урну письма и правительственные документы.
Судя по фотографиям Оливер Летвин выкидывал документы пять раз. Сколько именно бумаг были выброшены, не сообщается.
Газета Daily Mirror, напечатавшая фотографии, утверждает, что среди документов были и те, что имеют отношение к вопросам терроризма и национальной безопасности.
Газета называет Летвина "правой рукой" Дэвида Кэмерона.
Представитель правительства заявила, что Летвин иногда работает с документами в парке, прежде чем пойти на службу.
Кроме того, по ее словам, выброшенные документы не были секретными.