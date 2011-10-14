Чиновник правительства выбросил документы в урну в парке

Высокопоставленный британский чиновник был сфотографирован в лондонском парке, когда он выбрасывал в урну письма и правительственные документы.

Судя по фотографиям Оливер Летвин выкидывал документы пять раз. Сколько именно бумаг были выброшены, не сообщается.

Газета Daily Mirror, напечатавшая фотографии, утверждает, что среди документов были и те, что имеют отношение к вопросам терроризма и национальной безопасности.

Газета называет Летвина "правой рукой" Дэвида Кэмерона.

Представитель правительства заявила, что Летвин иногда работает с документами в парке, прежде чем пойти на службу.

Кроме того, по ее словам, выброшенные документы не были секретными.