Ту-134 загорелся при взлете в Новом Уренгое
- 14 октября 2011
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Пассажирский самолет Ту-134 авиакомпании "Ямал" загорелся в пятницу при взлете в аэропорту Нового Уренгоя, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
У самолета загорелся левый двигатель. На борту самолета находилось 67 пассажиров и семь членов экипажа.
Причины происшествия выясняются.