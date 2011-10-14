Ту-134 загорелся при взлете в Новом Уренгое

Пассажирский самолет Ту-134 авиакомпании "Ямал" загорелся в пятницу при взлете в аэропорту Нового Уренгоя, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

У самолета загорелся левый двигатель. На борту самолета находилось 67 пассажиров и семь членов экипажа.

Причины происшествия выясняются.