Афганистан: ребенок погиб в результате взрыва смертника

В городе Маймана на севере Афганистана смертник привел в действие взрывное устройство, один человек погиб, несколько получили ранения, сообщают в местной полиции.

Погибшим оказался ребенок.

Среди раненых - начальник провинциального управления национальной безопасности, на которого, как предполагают, и было нацелено нападение.

Заминированный автомобиль смертника взорвался у городской мечети, когда мимо проезжал кортеж начальника службы.