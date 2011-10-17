Афганистан: ребенок погиб в результате взрыва смертника
- 17 октября 2011
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В городе Маймана на севере Афганистана смертник привел в действие взрывное устройство, один человек погиб, несколько получили ранения, сообщают в местной полиции.
Погибшим оказался ребенок.
Среди раненых - начальник провинциального управления национальной безопасности, на которого, как предполагают, и было нацелено нападение.
Заминированный автомобиль смертника взорвался у городской мечети, когда мимо проезжал кортеж начальника службы.